Dienste

Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf zur Führerscheinreform

Autor-Bild
Von
Google News
|
Fahren Fahrer Auto

Das Bundeskabinett bringt eine Reform auf den Weg, die den Führerschein in Deutschland günstiger und digitaler machen soll.

Die Bundesregierung plant laut Verkehrsministerium eine Senkung der Kosten durch Digitalisierung und Bürokratieabbau sowie neue Ausbildungsformen. Der Führerschein soll nach Angaben von Minister Patrick Schnieder bezahlbarer und moderner werden. Aktuell liegen die Kosten im Schnitt bei rund 3400 Euro. Ziel sei ein Start der neuen Regeln Anfang 2027.

Geplante Änderungen bei Ausbildung und Prüfung im Überblick

Zentrale Reformpunkte

  • Mehr digitaler Theorieunterricht
  • Weniger Sonderfahrten und kürzere Prüfungen
  • Teilweise Reduzierung des Fragenkatalogs und mehr Transparenz durch Onlinevergleich von Fahrschulen

Die Bundesregierung sieht die Reform als Zusammenspiel aus Digitalisierung, weniger Bürokratie und neuen Lehrmethoden. Gleichzeitig soll laut Verkehrsministerium das Sicherheitsniveau der Ausbildung unverändert hoch bleiben.

Der Entwurf geht nun in Bundestag und Bundesrat, eine Umsetzung ist ab Anfang 2027 vorgesehen.

Ich halte die geplante Reform für einen nachvollziehbaren Ansatz, um Kosten und Struktur der Fahrausbildung zu modernisieren. Entscheidend wird jedoch sein, wie konsequent die Maßnahmen in der Praxis umgesetzt werden und ob die erwartete Kostenreduktion tatsächlich eintritt.

Führerscheinprüfung: Täuschungsversuche nur minimal gestiegen, bleiben aber auf hohem Niveau

Der TÜV-Verband meldet einen leichten Anstieg der Täuschungsversuche bei Führerscheinprüfungen im Jahr 2025. Bundesweit wurden 4.239 Fälle registriert, was einem…

6. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf zur Führerscheinreform
Weitere Neuigkeiten
Apple Airpods 4 Anc
Apple zieht sich zurück: Werksschließung bei Varta erschüttert Branche
in Marktgeschehen
High Mobile
HIGH Mobile feiert Geburtstag: 80 GB im Telekom-Netz für 14,99 € mtl.
in Tarife | Update
Mediamarkt
MediaMarkt verschenkt jeden 11. Fernseher oder Beamer
in Schnäppchen
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Elektromobilität steht an entscheidendem Wendepunkt
in Mobilität
Bank of Scotland: Höhere Zinsen für alle Festgeldlaufzeiten
in Fintech
Telekom überträgt Rock am Ring kostenlos
in Unterhaltung
Deutsche Post bringt Geldtransfers in tausende Filialen
in Dienste
Apple iPhone bei Google-Event sorgt für Diskussion
in Marktgeschehen
Herr Der Ringe Ring
Herr der Ringe: Neues Open World-Spiel von Warhorse bestätigt
in Gaming
Vodafone Glasfaser Helm
Vodafone tauscht 400.000 TV-Receiver aus
in Vodafone