Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf zur Führerscheinreform

Das Bundeskabinett bringt eine Reform auf den Weg, die den Führerschein in Deutschland günstiger und digitaler machen soll.

Die Bundesregierung plant laut Verkehrsministerium eine Senkung der Kosten durch Digitalisierung und Bürokratieabbau sowie neue Ausbildungsformen. Der Führerschein soll nach Angaben von Minister Patrick Schnieder bezahlbarer und moderner werden. Aktuell liegen die Kosten im Schnitt bei rund 3400 Euro. Ziel sei ein Start der neuen Regeln Anfang 2027.

Geplante Änderungen bei Ausbildung und Prüfung im Überblick

Zentrale Reformpunkte

Mehr digitaler Theorieunterricht

Weniger Sonderfahrten und kürzere Prüfungen

Teilweise Reduzierung des Fragenkatalogs und mehr Transparenz durch Onlinevergleich von Fahrschulen

Die Bundesregierung sieht die Reform als Zusammenspiel aus Digitalisierung, weniger Bürokratie und neuen Lehrmethoden. Gleichzeitig soll laut Verkehrsministerium das Sicherheitsniveau der Ausbildung unverändert hoch bleiben.

Der Entwurf geht nun in Bundestag und Bundesrat, eine Umsetzung ist ab Anfang 2027 vorgesehen.

Ich halte die geplante Reform für einen nachvollziehbaren Ansatz, um Kosten und Struktur der Fahrausbildung zu modernisieren. Entscheidend wird jedoch sein, wie konsequent die Maßnahmen in der Praxis umgesetzt werden und ob die erwartete Kostenreduktion tatsächlich eintritt.