Cyberpunk 2: „Wir haben unsere Lektion gelernt“

CD Projekt Red wird mit Cyberpunk 2077 in die Geschichte eingehen, denn das Spiel legte einen miserablen Launch mit einem schlechten Zustand des Spiels hin, später drehte man das alles aber und mittlerweile ist es (für mich) ein Meisterwerk.

In Zukunft soll sowas nicht mehr passieren, nicht nur bei Cyberpunk 2077, auch schon davor hatte man eine Schwäche im Unternehmen, so Jarosław Ruciński auf einem Event, welches GamesRadar besuchte. Aber man habe die „Lektion gelernt“.

Bei CD Projekt Red lag bisher kein großer Fokus auf der Dokumentation von Dingen. Das merkt man auch beim Remake von The Witcher, es gibt quasi keine guten Aufzeichnungen von damals und das, was man hat, ist alles sehr chaotisch.

Bei Cyberpunk 2 und The Witcher 4 hat man diesen Prozess daher direkt zu Beginn optimiert. Alles ist online, in der Cloud, und die Teams arbeiten zusammen. Es gibt eine bessere Struktur und die unterschiedlichen Teams helfen sich gegenseitig.

So will man die Prozesse in Zukunft optimieren, schneller werden und vor allem eine bessere Qualität liefern, denn Probleme bei einem Witcher können auch bei einem Cyberpunk in der Entwicklung auftreten. Wir warten aber immer noch auf ein Datum für die neuen Spiele, The Witcher 4 könnte allerdings 2027 zu uns kommen.