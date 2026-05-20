TomTom veröffentlicht Updates für „Tom“ und App

Die Marke Tom by TomTom hat mehrere Updates für Gerät und App veröffentlicht und verbessert damit Stabilität und Funktionen.

Die Weiterentwicklung basiert laut Unternehmensangaben auf Nutzerfeedback seit dem Marktstart. Im Fokus stehen vor allem technische Anpassungen, die die Zuverlässigkeit im laufenden Betrieb erhöhen sollen.

Zudem wurden Probleme bei der Verbindungsstabilität sowie bei der Ausgabe von Warnhinweisen laut Anbieter adressiert und teilweise behoben.

Neue Funktionen und Verbesserungen in der TomTom App

Auch die begleitende App wurde erweitert. Besonders hervorgehoben wird eine neue Android-Funktion, die die Informationsdarstellung während der Fahrt verbessern soll. Zusätzlich wurden Verbesserungen bei der Kopplung zwischen App und Gerät umgesetzt.

Die App ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. Tom by TomTom kostet 79,99 Euro.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.