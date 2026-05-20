Samsung Galaxy S27 Pro: So groß ist das Display des Neulings

Samsung plant für 2027 angeblich vier neue Galaxy S-Modelle und es soll erstmals ein Pro-Modell kommen, welches das Lineup ergänzt. Beim S26-Lineup war wohl mal ein S26 Pro als Ersatz für das S26 vorgesehen, doch der Plan änderte sich.

Jetzt kommt das Samsung Galaxy S27 Pro als eigenes Modell neben dem S27, S27+ und S27 Ultra und laut etnews wird es ein 6,47 Zoll großes OLED-Display haben. Es ordnet sich also zwischen S27 und S27+ ein und schließt die Lücke.

Und es ersetzt auch ein bisschen das Samsung Galaxy S25 Edge mit seinen knapp 6,5 Zoll, denn das hatte eine angenehme Größe für viele, wurde jedoch kritisiert, weil man zu viele Abstriche machen muss. Ein Pro statt Edge klingt hier sinnvoller.

Für mich persönlich sind zwar gerade die knapp 6,3 Zoll von Apple oder Google ziemlich optimal bei den kompakten Flaggschiffen, aber 6,5 Zoll mit einem sehr dünnen Displayrand wären auch noch passabel. Besser, als die 6,9 Zoll des Ultra.