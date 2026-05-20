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Sky startet Sommer Special: Serien & Filme, Live-Sport und Netflix zum Kampfpreis

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Das Unternehmen Sky startete mit einem neuen „Sommer Special“ inklusive Sky Serien & Filme, Live-Sport und Netflix.

Das Angebot umfasst Sky Serien & Filme, das Sky Live-Sport-Angebot und Zugang zu Netflix. Laut Unternehmensangaben liegt der Preis in den ersten 24 Monaten bei nur 19,99 Euro monatlich statt regulär 58 Euro. PAYBACK-Kunden können zudem Punkte für den Abschluss sammeln.

Das vergünstigte Komplettpaket richtet sich an Neukunden und kommt mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten daher. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich das Abonnement automatisch (Achtung, wird dann teurer) und ist monatlich kündbar. Nach aktuellem Stand soll die Aktion bis zum 22. Juni 2026 verfügbar sein.

Voraussetzung für die Nutzung ist unter anderem eine Internetverbindung sowie eine Sky Stream Box oder ein Sky Q Receiver. Die Inhalte können mit dem Abo in HD-Qualität auf einem Gerät gestreamt werden. Upgrades auf werbefreie Varianten und weitere Optionen sind (bereits in der Bestellstrecke) gegen Aufpreis möglich.

Zum Sky Sommer Special →

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