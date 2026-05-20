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HONOR stellt MagicBook 16 2026 mit Intel Core Ultra vor – kostet ab 1.199,90 €

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Das Unternehmen HONOR stellt das MagicBook 16 2026 als neues 16 Zoll Mainstream Notebook vor und setzt auf Mobilität und Leistung.

HONOR setzt auf ein 16-Zoll-Gerät mit 1,64 kg Gewicht und 15,9 mm Bauhöhe. Ein WQXGA-Display mit 120 Hz und hoher Screen to Body Ratio soll große Bildfläche und Mobilität verbinden. Das Metallgehäuse ist auf Stabilität ausgelegt und umfasst IPX2 Schutz sowie eine SGS Zertifizierung.

HONOR MagicBook 16 2026 mit Intel Core Ultra und 80 Wh Akku

Angetrieben wird es vom Intel Core Ultra 5 325 mit Hybrid Architektur aus Performance und Efficiency Cores. Das Kühlsystem erlaubt bis zu 52 Watt TDP ohne Drosselung. Ein 80 Wh Akku mit HONOR Turbo X ermöglicht über 14 Stunden Büroarbeit, ergänzt durch 65 Watt Schnellladen.

Ich sehe das Gerät als konsequent auf mobile Produktivität ausgerichtet, mit Fokus auf Laufzeit, Leistung und kompaktes Design. Alle Details zum neuen Gerät findet ihr auf der offiziellen Produktseite. Das HONOR MagicBook 16 2026 ist in der Farbe Starry Gray ab 1.199,90 € zu haben (zum Marktstart gibt es 100 € Rabatt).

Zum HONOR MagicBook 16 2026 →

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