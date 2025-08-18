Smartphones

Apple iPhone 17 Pro Max soll die beste Zoom-Kamera von allen haben

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Apple wird mit dem iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max in diesem Jahr die Tele-Kamera für den Zoom aktualisieren. Es steht im Raum, dass wir einen neuen Sensor mit 48 Megapixel bekommen, wie bei der Haupt- und Ultraweitwinkel-Kamera.

Der bekannte Leaker „Inside Digital“ aus China spricht davon, dass es die beste und „leistungsstärkste“ Kamera in dieser Klasse werden soll. Interessant ist jedoch, dass die Quelle speziell vom „iPhone 17 Pro Max“ spricht. Es bleibt zu hoffen, dass Apple das große Modell nicht irgendwie bevorzugt (wie man es bereits getan hat).

Bei den anderen beiden Kameras wird sich in diesem Jahr vermutlich nichts oder nicht viel tun, neue Tricks und Funktionen dürften in erster Linie über die Software realisiert werden. Als jemand, der die Zoom-Kamera jedoch sehr häufig nutzt, bin ich auf das Upgrade gespannt, etwas mehr Schärfe würde definitiv nicht schaden.

Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header

Apple Watch Series 12 und Ultra 4: Neues Design und bessere Akkulaufzeit

Apple soll der Apple Watch Series 12 im kommenden Jahr deutlich mehr Sensoren spendieren, genau genommen ist von der doppelten…

18. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. JonP 🌀
    sagt am

    Wäre schade, wenn nur das Max die bessere Kamera bekommt. Mein 13 Pro gibt langsam den Geist auf, aber schon das normale 16/17 Pro ist groß, ein Backstein a la Max kommt bei mir nicht in die Tasche.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Smartphones / ...
Weitere Neuigkeiten
Battlefield: Neue Strategie für die Zukunft geplant
in Gaming
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header
Apple Watch Series 12 und Ultra 4: Neues Design und bessere Akkulaufzeit
in Wearables
Volvo EX90 im Test: Gutes Familien-Elektroauto mit einem hohen Preis
in Mobilität
Google: Die neuen Pixel-Smartphones kommen!
in Smartphones
Mein Tipp der Woche: Donkey Kong Bananza
in Kommentar
backFlip 33/2025: Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
in backFlip
Geld Rente Wachsen Finanzen
BVR-Analyse zeigt Rekordlücke zwischen geplantem und tatsächlichem Sparen
in Fintech
REWE investiert fünf Millionen Euro in Elektroflotte und Ladeinfrastruktur
in Handel
Bahn Zug
Mehrheit der Bahnreisenden nutzt digitale Angebote
in Mobilität
Enbw
EnBW errichtet neue Schnellladeparks in NRW
in Mobilität