Apple iPhone 17 Pro Max soll die beste Zoom-Kamera von allen haben

Apple wird mit dem iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max in diesem Jahr die Tele-Kamera für den Zoom aktualisieren. Es steht im Raum, dass wir einen neuen Sensor mit 48 Megapixel bekommen, wie bei der Haupt- und Ultraweitwinkel-Kamera.

Der bekannte Leaker „Inside Digital“ aus China spricht davon, dass es die beste und „leistungsstärkste“ Kamera in dieser Klasse werden soll. Interessant ist jedoch, dass die Quelle speziell vom „iPhone 17 Pro Max“ spricht. Es bleibt zu hoffen, dass Apple das große Modell nicht irgendwie bevorzugt (wie man es bereits getan hat).

Bei den anderen beiden Kameras wird sich in diesem Jahr vermutlich nichts oder nicht viel tun, neue Tricks und Funktionen dürften in erster Linie über die Software realisiert werden. Als jemand, der die Zoom-Kamera jedoch sehr häufig nutzt, bin ich auf das Upgrade gespannt, etwas mehr Schärfe würde definitiv nicht schaden.