Wearables

Apple Watch Series 12 und Ultra 4: Neues Design und bessere Akkulaufzeit

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header

Apple soll der Apple Watch Series 12 im kommenden Jahr deutlich mehr Sensoren spendieren, genau genommen ist von der doppelten Anzahl die Rede. Unklar ist bisher, wofür die Sensoren genau eingebaut werden, aber neue bzw. etwas bessere Health-Funktionen erscheinen hier logisch. Doch es ist noch mehr vorgesehen.

Neues Design für die Apple Watch

Laut DigiTimes wird es bei der neuen Apple Watch ein neues Design geben und eine „deutliche“ Verbesserung der Energieeffizienz, sprich mehr Akkulaufzeit. In diesem Jahr gibt es wohl den gleichen Chip, wie in den letzten zwei Jahren, Apple nutzt einen Chip bei der Uhr meist drei Jahre, das könnte also ein Grund dafür sein.

Die Quelle spricht hier von den „Highend Apple Watches“ und erwähnt nicht die konkreten Modelle, es dürften damit aber die Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4 gemeint sein. Apple wird in diesem Jahr die günstigere Apple Watch SE aktualisieren, diese bekommt Neuerungen meistens erst viele Jahre später.

Was mich an dieser Stelle nur skeptisch stimmt, ist der Zeitpunkt. Apple führt ein neues Design bei der Apple Watch meistens für drei Jahre ein und das Design der Series 10 ist für Apple ein Redesign. Ich hätte also gedacht, dass die Series 12 noch einmal wie die Series 10 (und Series 11) aussieht und sich das erst 2027 ändert.

Apple Vision Pro: Neue Version mit M5-Chip für 2025 vorgesehen

Tim Cook betonte vor ein paar Tagen, dass Apple an der Vision-Reihe festhält, es wird aber wohl noch bis 2027…

15. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Hazz 💎
    sagt am

    „Apple führt ein neues Design bei der Apple Watch meistens für drei Jahre ein“
    also für mich sehen sie fast alle gleich aus. Ein wirklich neues Design hat nur die Ultra gebracht. Unter neuem Design verstehe ich etwas anderes als, ein minimal breiteres oder größeres Desplay.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Hazz ⇡

      Theoretisch, ja, praktisch waren Modelle wie eine S4 oder S7 neu. Es sind sehr kleine Schritte, praktisch sehen sie also sehr ähnlich aus, das stimmt. Wobei ich S4 und S7 erkenne, eine S10 kann ich auch nicht von einer S9 unterscheiden.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Wearables / ...
Weitere Neuigkeiten
Facebook Ray Ban Stories Brille
Hypernova: Smarte Brille von Meta wird günstiger als erwartet
in AR und VR
Audi Q4 Sportback E Tron Edition S Line
Audi plant wohl einen neuen Q4 e-tron
in Mobilität
Apple iPhone 17 Pro Max soll die beste Zoom-Kamera von allen haben
in Smartphones
Battlefield: Neue Strategie für die Zukunft geplant
in Gaming
Volvo EX90 im Test: Gutes Familien-Elektroauto mit einem hohen Preis
in Mobilität
Google: Die neuen Pixel-Smartphones kommen!
in Smartphones
Mein Tipp der Woche: Donkey Kong Bananza
in Kommentar
backFlip 33/2025: Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
in backFlip
Geld Rente Wachsen Finanzen
BVR-Analyse zeigt Rekordlücke zwischen geplantem und tatsächlichem Sparen
in Fintech
REWE investiert fünf Millionen Euro in Elektroflotte und Ladeinfrastruktur
in Handel