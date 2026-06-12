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Google Home Speaker kommt: Nächste Woche geht es los

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Google teaserte bereits 2025 einen neuen Home Speaker an, der 2026 auf den Markt kommen soll und vermutlich direkt das Nest-Lineup ablöst. Bisher gibt es nur einen neuen Speaker, aber weitere kommen, darunter auch welche mit Display.

Aber wann geht es endlich los, immerhin sprach Google von Frühjahr und das neigt sich langsam dem Ende? Nächste Woche, so Anish Kattukaran (der Chief Product Officer, Google Home & Nest) bei Reddit. Interessierte Nutzer sollen ihre Mails im Auge behalten, denn nach dem Wochenende wird Google offizielle Details nennen.

Vor ein paar Tagen machte der 25. Juni als Datum bei einem Händler die Runde, das scheint also gar nicht so abwegig zu sein. Womöglich startet nächste Woche der Verkauf und in der Woche darauf wird der neue Google Home ausgeliefert.

Der Google Home Speaker wurde für Gemini entwickelt, kostet 99 Dollar, kommt in vier Farben, hat eine neue Optik, verspricht 360 Grad Sound und die US-Seite ist bereits online. Eine deutsche Webseite bei Google fehlt übrigens weiterhin, ich hoffe daher, dass der neue Google Home nicht erst später in Deutschland starten wird.

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