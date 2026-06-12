Werbung in Xbox-Spielen: Microsoft äußert sich

Microsoft plant einen radikalen Neustart für die Xbox-Sparte und dazu gehören auch neue Geschäftsmodelle. Eine Option ist Werbung, so Xbox CSO Matthew Ball, aber er wurde diese Woche, so sagt er jedenfalls, leider falsch verstanden.

Man denkt über Alternativen mit Werbung zu dem Angebot ohne Werbung nach, wird dieses aber definitiv nicht streichen. Und er betont, dass er nicht von Werbung in den Spielen gesprochen hat, das wurde allerdings von einigen so ausgelegt.

Es geht also in erster Linie um „günstigere Alternativen“ (mit Werbung) bei der Xbox und nicht um einen Schritt zu Werbung in allen Inhalten. Die nächste Xbox soll aber sehr teuer sein, Werbung im Menü könnte sie vielleicht günstiger machen.

Kurze Werbepausen in Xbox-Spielen?

Doch das „Spielerlebnis zu unterbrechen sei keine gute Idee“, so Matthew Ball auf X, ein Konzept wie bei Netflix, Disney+ und Co., bei dem Serien und Filme in den günstigen Abos für Werbepausen unterbrochen werden, sei also keine Option.

Die Frage ist nur, ob Microsoft das in ein paar Monaten auch noch so sieht, wenn man alle Optionen durchgespielt hat. Anbieter wie Netflix bauen die Werbung jetzt auch immer mehr aus, weil es sich finanziell lohnt. Und selbst Unternehmen wie Apple bauen immer mehr Werbung in ihre Dienste ein, wieso also nicht Microsoft?

Da steht eine neue Ära für die Xbox an und Werbung ist eine Option. Schauen wir mal, wie weit Microsoft wirklich geht. Werbung als Produktplatzierung, was es ja schon lange gibt, wäre okay, Werbepausen beim Zocken allerdings gar nicht.

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