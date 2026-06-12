Firmware und Updates

Apple Watch: Diese Funktion fällt wohl mit watchOS 27 weg

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Apple hat sich in diesem Jahr für Performance und Stabilität bei den 27er-Updates entschieden und mistet dabei auch gehörig aus. Nicht nur bei der Hardware, es fliegen sehr viele Uhren aus dem Update-Zyklus, sondern auch den Funktionen.

Die mit watchOS 5 eingeführte Funktion „Walkie-Talkie“, die sogar einst für das iPhone bei Apple geplant war, ist jedenfalls nicht in der Beta von watchOS 27 zu finden. Apple selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert und schweigt noch.

Es ist aber davon auszugehen, dass nur wenige das Walkie-Talkie genutzt haben und es sich nicht mehr lohnt, diese Funktion zu pflegen. Die Support-Seite von Apple wurde noch nicht aktualisiert, aber wir befinden uns noch in der Beta, dort wird es, sofern die Funktion wegfällt, den Hinweis sicher erst im September geben.

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