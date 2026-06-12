BMW M3: Das Elektroauto für „die neue Ära“ wird heute gezeigt

BMW plant das erste Elektroauto von BMW M, denn wir bekommen mit dem i3 nicht nur einen elektrischen 3er in Deutschland, nächstes Jahr steht auch der BMW M3 als Elektroauto an. Der BMW M3 ZA0 soll eine „neue Ära“ bei BMW M einleiten.

Der erste vollelektrische BMW M, ein neues Design für BMW M, eine neue Stufe bei der Leistung für BMW M und ein neues Fahrerlebnis bei BMW M. Im Rahmen des 24-Stunden-Rennen von Le Mans wird uns BMW das Auto heute erstmals zeigen.

Ein Teaser zeigt uns bereits die Front und die Lichter, wenn auch noch verhüllt, und im zweiten Part des Videos sieht man die C-Säule mit dem M-Logo. Es gab vor ein paar Wochen übrigens schon einen Leak, der uns wohl die neue Front gezeigt hat.

Die große Frage ist, ob die Kunden von BMW M ein Elektroauto wollen, auch wenn BMW davon überzeugt ist. Ich bin sehr gespannt, aber ich fahre auch elektrisch, mal schauen, wie sich ein „echter“ M bei BMW als Elektroauto abheben möchte.

PS: Um 15 Uhr deutscher Zeit geht es laut BMW los und es scheint auch einen Livestream für die Designenthüllung zu geben, den ihr bei YouTube verfolgen könnt.

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