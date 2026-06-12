Mobilität

BMW M3: Das Elektroauto für „die neue Ära“ wird heute gezeigt

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

BMW plant das erste Elektroauto von BMW M, denn wir bekommen mit dem i3 nicht nur einen elektrischen 3er in Deutschland, nächstes Jahr steht auch der BMW M3 als Elektroauto an. Der BMW M3 ZA0 soll eine „neue Ära“ bei BMW M einleiten.

Der erste vollelektrische BMW M, ein neues Design für BMW M, eine neue Stufe bei der Leistung für BMW M und ein neues Fahrerlebnis bei BMW M. Im Rahmen des 24-Stunden-Rennen von Le Mans wird uns BMW das Auto heute erstmals zeigen.

Ein Teaser zeigt uns bereits die Front und die Lichter, wenn auch noch verhüllt, und im zweiten Part des Videos sieht man die C-Säule mit dem M-Logo. Es gab vor ein paar Wochen übrigens schon einen Leak, der uns wohl die neue Front gezeigt hat.

Die große Frage ist, ob die Kunden von BMW M ein Elektroauto wollen, auch wenn BMW davon überzeugt ist. Ich bin sehr gespannt, aber ich fahre auch elektrisch, mal schauen, wie sich ein „echter“ M bei BMW als Elektroauto abheben möchte.

PS: Um 15 Uhr deutscher Zeit geht es laut BMW los und es scheint auch einen Livestream für die Designenthüllung zu geben, den ihr bei YouTube verfolgen könnt.

Byd Seal U Hybrid

Ansage an VW und Toyota: BYD will die neue Nummer 1 werden

Volkswagen musste seinen ersten Platz vor ein paar Jahren an Toyota abgeben und Tesla verabschiedete sich später aus dem Wettrennen,…

11. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Siago 👋
    sagt am

    Gelbe Lichter wie bei den Französischen Autos. Früher in Deutschland verboten, obwohl es bei schlechter Sicht besser ist. Aber 30 Jahre später erfinden sie das Rad bzw. Licht neu.

    BMW M3. Proletenkarre als Elektroauto. Da werden die Fans nicht mitgehen. Nicht mal simulierte Gangwechsel wie beim Hyundai Ioniq 5N

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / BMW M3: Das Elektroauto für „die neue Ära“ wird heute gezeigt
Weitere Neuigkeiten
Werbung in Xbox-Spielen: Microsoft äußert sich
in Gaming
Apple Watch: Diese Funktion fällt wohl mit watchOS 27 weg
in Firmware und Updates
Google Home Speaker kommt: Nächste Woche geht es los
in Smart Home
Apple Homepod 2023 Header
Apple TV und HomePods „am Ende“: Bereit für neue Hardware
in Smart Home
MG2 erstmals gezeigt: Erste Bilder des günstigen Elektroautos
in Mobilität
Das Zelda-Remake ist auch ein riskanter Schritt
in Kommentar
Byd Seal U Hybrid
Ansage an VW und Toyota: BYD will die neue Nummer 1 werden
in Mobilität
Youtube Premium Mf
YouTube dreht an der Preisschraube: Nutzer in Deutschland zahlen jetzt deutlich mehr
in Dienste
Playstation Plus Logo
PlayStation Plus: Sony „prüft neue Möglichkeiten“ für das Abo
in Gaming
Tschüss Plug-in-Hybrid? Die Range Extender kommen zu uns
in Mobilität