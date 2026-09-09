Apple iPhone 18 Pro: Das sind die vier Farben

Apple wird in knapp zwei Stunden neue iPhones und mehr zeigen und eine Frage scheint kurz vor dem Event noch „geklärt“ worden zu sein, die Farben des iPhone 18 Pro. Rot war immer sicher, wie auch Hellblau. Und was plant Apple noch?

Silber ist natürlich auch wieder mit dabei, das ist Standard, und auch Schwarz (bzw. ein sehr dunkles Grau) werden wir laut Mark Gurman sehen. Es gibt also angeblich alle vier geleakten Farben, bei der dunklen Version herrschte noch Uneinigkeit.

Eine gute Wahl in diesem Jahr, ich finde das dunkle Rot deutlich schöner als das Orange vom letzten Jahr, Hellblau ist auch nicht schlecht, Silber der Standard, aber vor allem eine schwarze Pro-Version stand bei mir ganz oben auf der Wunschliste.

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