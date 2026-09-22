Apple iPhone 18 Pro: Probleme mit Face ID häufen sich

Das Apple iPhone 18 Pro wird seit Freitag auch an Kunden ausgeliefert und diese haben ein Problem festgestellt, welches die Medien wohl nicht hatten. Face ID hat häufige Aussetzer und funktioniert nicht, hier und da startet das iPhone sogar neu.

Apple selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert und es ist unklar, wie die Lage bei iOS 27.2 aussieht, was sich gerade in der Beta befindet. Bleibt aber zu hoffen, dass es ein Software-Problem ist, denn Apple hat beim iPhone 18 Pro die Hardware für Face ID überarbeitet und den Infrarotsensor unter das Display (linke Ecke) gepackt.

Sollte es an der Software liegen, dann wird Apple das sicher zeitnah lösen, da wird wohl sehr bald iOS 27.0.1 als erstes Bugfix-Update kommen. Falls es allerdings an der Hardware liegt und die neue Kamera unter dem Display nicht so zuverlässig ist, wäre das ein anderes Thema. Ohne offizielles Statement müssen wir aber warten.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗