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Apple-Chef überrascht mit Teaser-Video vor dem Event

Oliver Schwuchow
Von

Tim Cook war zwar auch recht aktiv in sozialen Medien, aber John Ternus scheint die Sache als neuer Chef von Apple anders anzugehen. In einem Beitrag, den er nur wenige Stunden vor dem Apple Event geteilt hat, gibt es erstmals einen Teaser.

Darin deutet der neue Apple-Chef meiner Meinung nach die variable Blende im iPhone 18 Pro an, die hoffentlich nicht nur in das Pro Max wandert. Und das sieht auch ein bisschen Hellblau aus, was eine neue Farbe ist, aber schwer zu sagen.

Viele haben sich gefragt, was John Ternus anders machen wird und Teaser für die neuen Produkte sind eine Neuerung. Gefällt mir, ich mag sowas, denn unter Jobs und Cook war Apple nicht so kommunikativ, wie ich mir das häufig gewünscht habe.

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