Smartphones

POCO F9 Serie: Bis zu 185 FPS und 8.050-mAh-Akku

René Hesse
Von
POCO F9 Serie

Die POCO F9 Serie startet mit bis zu 185 FPS, 200-MP-Kameras und einem 8.050-mAh-Akku zu Preisen ab 899,90 Euro.

POCO bringt mit dem F9 Ultra und F9 Pro zwei neue Smartphones nach Deutschland. Das Ultra nutzt Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5 und erreicht laut Hersteller 4.165.108 Punkte im AnTuTu-Benchmark. Beide Modelle kombinieren den Hauptprozessor erstmals in der F-Serie mit einem separaten VisionBoost-D8-Chip.

F9 Pro

POCO F9 Serie: Preise, Display und Akku

Die AMOLED-Displays arbeiten mit bis zu 185 Hz und erreichen laut POCO bis zu 4.500 Nits Spitzenhelligkeit. Beim F9 Ultra misst das Panel 6,9 Zoll, beim Pro 6,59 Zoll. Beide Smartphones besitzen zudem eine optisch stabilisierte 200-MP-Hauptkamera und eine 32-MP-Frontkamera.

Die wichtigsten Unterschiede und Eckdaten:

  • F9 Ultra: 8.050 mAh, F9 Pro: 6.330 mAh
  • Laden mit 100 Watt kabelgebunden und 50 Watt kabellos
  • Ultra mit 5-fach-Periskopkamera und bis zu 1 TB Speicher
  • Gaming mit bis zu 185 FPS und 4.800-Hz-Touch-Abtastung
  • Datenblätter der neuen Modelle abrufen

F9 Ultra

Das POCO F9 Pro kostet regulär ab 899,90 Euro, das F9 Ultra ab 1.099,90 Euro. Bis zum 21. September 2026 gelten Early-Bird-Preise ab 739,90 beziehungsweise 829,90 Euro. Beim Ultra beträgt die Ersparnis in der Einstiegsversion damit 270 Euro.

Ich finde vor allem die Kombination aus großem Akku, schnellem Laden und hohen Bildraten interessant. Preislich rückt POCO mit der F9 Serie allerdings klar in Regionen vor, in denen Käufer auch etablierte Premium-Smartphones vergleichen dürften.

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