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Samsung Galaxy S26 FE kommt mit One UI 9 und einem kräftigen Akku-Upgrade

René Hesse
Von
1 Kommentar
Samsung Galaxy S26 FE

Samsung bringt das Galaxy S26 FE am 4. September 2026 mit One UI 9, größerem Akku und neuer Kamera auf den Markt.

Das Smartphone erhält eine überarbeitete Triple-Kamera mit 3-fach optischem Zoom und eine 12-MP-Frontkamera. Neu sind unter anderem die AI-Funktion Meine FanCam zur automatischen Motivverfolgung und eine Superstabil-Funktion mit horizontaler Sperre.

Samsung Galaxy S26 FE: Preise und Eckdaten

Der 4.900-mAh-Akku lässt sich laut Samsung mit einem optionalen 45-W-Netzteil innerhalb von rund 30 Minuten auf bis zu 69 Prozent laden. Das Dynamic AMOLED 2X-Display misst 6,7 Zoll und erreicht bis zu 120 Hz.

Die wichtigsten Daten im Überblick:

  • 128 GB für 799 Euro, 256 GB für 899 Euro und 512 GB für 1.099 Euro
  • 4.900-mAh-Akku und Laden mit bis zu 45 Watt
  • 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz
  • Marktstart am 4. September in Blueberry, Graphite und Pistachio

One UI 9 bringt zudem erweiterte Galaxy-AI-Funktionen wie Now Brief, Now Nudge und Circle to Search mit Google mit. Käufer erhalten außerdem eine sechsmonatige Testphase von Google AI Pro inklusive 5 TB Cloud-Speicher. Danach kostet das Abo laut Samsung derzeit 21,99 Euro pro Monat, sofern es nicht gekündigt wird.

Ich finde vor allem den größeren Akku und die Kamera-Verbesserungen interessant. Mit mindestens 799 Euro bleibt das Galaxy S26 FE allerdings ein recht teures FE-Modell und muss sich damit stärker denn je über konkrete Mehrwerte vom regulären Galaxy S26 absetzen.

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Samsung Galaxy S26 FE – alle Spezifikationen

  • Display: 6,7 Zoll Dynamic AMOLED 2X mit adaptiver Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz
  • Prozessor: Samsung Exynos 2500
  • Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
  • Speicher: 128 GB, 256 GB oder 512 GB
  • Hauptkamera: 50 MP Weitwinkelkamera mit OIS und F1.8
  • Ultraweitwinkelkamera: 12 MP mit F2.2
  • Telekamera: 8 MP mit 3-fach optischem Zoom, OIS und F2.4
  • Frontkamera: 12 MP mit F2.2
  • Akku: 4.900 mAh
  • Schnellladen: bis zu 45 Watt, laut Samsung bis zu 69 Prozent in etwa 30 Minuten
  • Induktives Laden: bis zu 15 Watt
  • Reverse Charging: Wireless PowerShare
  • Betriebssystem: Android 17 mit One UI 9
  • Mobilfunk: 5G und LTE
  • WLAN: Wi-Fi 7 und Wi-Fi Direct
  • Bluetooth: Bluetooth 5.4
  • Wasserschutz: IP68
  • Abmessungen: 161,6 × 76,9 × 7,4 mm
  • Gewicht: ca. 193 g
  • Farben: Blueberry, Graphite und Pistachio
  • Preis: 799 Euro mit 128 GB, 899 Euro mit 256 GB und 1.099 Euro mit 512 GB
  • Verfügbarkeit: ab 4. September 2026

Samsung Galaxy S26 FE

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  1. Ruby 👋
    sagt am

    Für die schlechtere Hardware im Vergleich zu den S26 und S26+ hätte Samsung sich das Gerät ehrlich sparen können. Unnötiges Produkt

    Antworten

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