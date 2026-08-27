Samsung Galaxy S26 FE kommt mit One UI 9 und einem kräftigen Akku-Upgrade
Samsung bringt das Galaxy S26 FE am 4. September 2026 mit One UI 9, größerem Akku und neuer Kamera auf den Markt.
Das Smartphone erhält eine überarbeitete Triple-Kamera mit 3-fach optischem Zoom und eine 12-MP-Frontkamera. Neu sind unter anderem die AI-Funktion Meine FanCam zur automatischen Motivverfolgung und eine Superstabil-Funktion mit horizontaler Sperre.
Samsung Galaxy S26 FE: Preise und Eckdaten
Der 4.900-mAh-Akku lässt sich laut Samsung mit einem optionalen 45-W-Netzteil innerhalb von rund 30 Minuten auf bis zu 69 Prozent laden. Das Dynamic AMOLED 2X-Display misst 6,7 Zoll und erreicht bis zu 120 Hz.
Die wichtigsten Daten im Überblick:
- 128 GB für 799 Euro, 256 GB für 899 Euro und 512 GB für 1.099 Euro
- ohne Vertrag bei Amazon oder mit Vertrag bei Vodafone bereits bestellbar
- 4.900-mAh-Akku und Laden mit bis zu 45 Watt
- 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz
- Marktstart am 4. September in Blueberry, Graphite und Pistachio
One UI 9 bringt zudem erweiterte Galaxy-AI-Funktionen wie Now Brief, Now Nudge und Circle to Search mit Google mit. Käufer erhalten außerdem eine sechsmonatige Testphase von Google AI Pro inklusive 5 TB Cloud-Speicher. Danach kostet das Abo laut Samsung derzeit 21,99 Euro pro Monat, sofern es nicht gekündigt wird.
Ich finde vor allem den größeren Akku und die Kamera-Verbesserungen interessant. Mit mindestens 799 Euro bleibt das Galaxy S26 FE allerdings ein recht teures FE-Modell und muss sich damit stärker denn je über konkrete Mehrwerte vom regulären Galaxy S26 absetzen.
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Samsung Galaxy S26 FE – alle Spezifikationen
- Display: 6,7 Zoll Dynamic AMOLED 2X mit adaptiver Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz
- Prozessor: Samsung Exynos 2500
- Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
- Speicher: 128 GB, 256 GB oder 512 GB
- Hauptkamera: 50 MP Weitwinkelkamera mit OIS und F1.8
- Ultraweitwinkelkamera: 12 MP mit F2.2
- Telekamera: 8 MP mit 3-fach optischem Zoom, OIS und F2.4
- Frontkamera: 12 MP mit F2.2
- Akku: 4.900 mAh
- Schnellladen: bis zu 45 Watt, laut Samsung bis zu 69 Prozent in etwa 30 Minuten
- Induktives Laden: bis zu 15 Watt
- Reverse Charging: Wireless PowerShare
- Betriebssystem: Android 17 mit One UI 9
- Mobilfunk: 5G und LTE
- WLAN: Wi-Fi 7 und Wi-Fi Direct
- Bluetooth: Bluetooth 5.4
- Wasserschutz: IP68
- Abmessungen: 161,6 × 76,9 × 7,4 mm
- Gewicht: ca. 193 g
- Farben: Blueberry, Graphite und Pistachio
- Preis: 799 Euro mit 128 GB, 899 Euro mit 256 GB und 1.099 Euro mit 512 GB
- Verfügbarkeit: ab 4. September 2026
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Für die schlechtere Hardware im Vergleich zu den S26 und S26+ hätte Samsung sich das Gerät ehrlich sparen können. Unnötiges Produkt