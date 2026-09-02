Smartphones

Neuer Apple-Chef verspricht „phänomenalen“ iPhone-Launch

Oliver Schwuchow
Von

Apple hat einen neuen Chef, denn seit gestern leitet John Ternus die Marke. Und dieser hat sich direkt in einer internen Memo an alle Apple-Mitarbeiter zu Wort gemeldet, die Mark Gurman von Bloomberg natürlich direkt veröffentlicht hat.

Darin verspricht John Ternus einen „phänomenalen“ iPhone-Launch nächste Woche. Wir werden wohl das iPhone 18 Pro, das iPhone Ultra (Foldable), zwei neue Apple Watches und AirPods 5 sehen. Das Event findet am 9. September statt.

Ich bin gespannt, ob der neue Apple-Chef zum Auftakt seiner ersten Keynote als CEO noch eine Überraschung parat hat, quasi ein „One more thing“. Das deutet sich bisher aber nicht an, mit phänomenal dürfte eher das iPhone Ultra gemeint sein.

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