Smartphones

Xiaomi stellt die REDMI Note 17 Serie offiziell vor

René Hesse
Von

Die REDMI Note 17 Serie startet mit vier Modellen, Akkus bis 9.210 mAh und Preisen zwischen 249,90 und 649,90 Euro.

Xiaomi baut seine Mittelklasse deutlich aus. Das REDMI Note 17 Pro Max 5G erhält einen 9.210-mAh-Akku mit 100-Watt-Laden. Laut Hersteller sind damit bis zu drei Tage Laufzeit möglich. Das Pro-Modell bietet 8.340 mAh, die beiden günstigeren Geräte jeweils 7.700 mAh.

Alle Modelle sollen bis zu sechs Jahre Sicherheitsupdates erhalten. Xiaomi verspricht außerdem nach 1.000 Ladezyklen noch mindestens 80 Prozent der ursprünglichen Akkukapazität.

REDMI Note 17 setzt auf große Akkus und Robustheit

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick:

  • Pro Max 5G: 9.210 mAh, 100 Watt, ab 599,90 Euro
  • Pro 5G: 8.340 mAh, 67 Watt, ab 479,90 Euro
  • Note 17 5G: 7.700 mAh, ab 349,90 Euro
  • Note 17: 7.700 mAh, ab 249,90 Euro

Die beiden Pro-Modelle besitzen IP66- und IP68-Zertifizierungen sowie Gorilla Glass Victus 2. Laut Xiaomi wurden sie zudem für Stürze aus bis zu drei Metern Höhe getestet. Die Displays erreichen bis zu 3.500 Nits. Beim Pro Max kommen außerdem Snapdragon 6 Gen 5, 4K-Video und Xiaomi HyperAI hinzu.

Hier gibt es die Datenblätter mit allen Details und so schauen die Geräte aus:

REDMI Note 17:

REDMI Note 17 5G:

REDMI Note 17 Pro 5G:

REDMI Note 17 Pro Max 5G:

Ich finde vor allem die ungewöhnlich großen Akkus interessant. Sollte Xiaomi die versprochenen Laufzeiten im Alltag erreichen, könnte die REDMI Note 17 Serie bei Ausdauer und Langlebigkeit einen neuen Maßstab in der Mittelklasse setzen.

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