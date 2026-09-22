Schlechte Nachricht für die Zukunft der Xbox

Microsoft plant angeblich schon wieder eine massive Kündigungswelle diese Woche, das berichten mehrere Quellen, darunter Jason Schreier von Bloomberg und Aaron Holmes von The Information. Und auch „NateTheHate“ spricht bereits von Entlassungen, wenn auch gezielter, denn man kürzt wohl die Halo Studios.

Es sind mal wieder „hunderte Jobs“ gefährdet, die Microsoft streichen möchte, der Plan sieht angeblich auch die Zusammenlegung von Xbox Studios vor. Man könnte die schlechten Nachrichten diese Woche allerdings auch mit neuen Spielen, wie einem neuen Halo und Fallout (auch wenn sie noch lange dauern) begleiten.

Die Xbox kommt jedenfalls nicht zur Ruhe, denn die negativen Schlagzeilen halten an und die Konsole selbst wird immer teurer und die Nachfrage bricht weiter ein. Es ist außerdem die zweite (und sehr große) Entlassungswelle in diesem Jahr. Sowas wird die Stimmung senken und viele schauen jetzt sicher schon nach neuen Jobs.

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