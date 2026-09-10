Apple iPhone 18 Pro und Pro Max: Es gibt zwei Unterschiede

Apple spendiert dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max die neue Hauptkamera mit der variablen Blende, das ist die gute Nachricht, denn es gab Gerüchte, dass sie nur in das große Modell kommt. Aber es gibt zwei Unterschiede in diesem Jahr.

Der erste Unterschied ist die Wahl des Modems, denn das iPhone 18 Pro nutzt das neue Apple C2, beim iPhone 18 Pro Max hat sich Apple allerdings ein weiteres Mal für Qualcomm entschieden. Vielleicht kann Apple nicht genug C2-Einheiten liefern.

Der zweite Unterschied ist der Zuwachs beim Akku, denn beide iPhones haben eine längere Akkulaufzeit, prozentual gesehen gibt es beim iPhone 18 Pro Max jedoch mehr Laufzeit dazu (6 Stunden bei Videowiedergabe, beim Pro sind es 3 Stunden).

Für mich sind beide Punkte vertretbar, immerhin reicht mir schon die Akkulaufzeit des iPhone 17 Pro und das iPhone 18 Pro hält jetzt so lange wie ein iPhone 17 Pro Max durch. Mehr ist immer gut, keine Frage, aber ich hatte wirklich befürchtet, dass wir nicht die bessere Kamera bekommen. Weitere Unterschiede sind nicht bekannt.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗