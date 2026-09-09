Firmware und Updates

Apple iOS 27 ist fertig: Datum für das Update

Oliver Schwuchow
Von

Nach dem neuen Design von iOS 26 gibt es bei iOS 27 in diesem Jahr etwas mehr Feinschliff, denn Apple hat Liquid Glass verfeinert und vor allem mit einem neuen Slider zurückgeschraubt. Dazu kommt Siri AI als großes Highlight, wenn auch noch nicht direkt zum Start als finale Version und in diesem Jahr nicht mehr in der EU.

Etwas mehr KI für die Apple Intelligence ist auch dabei und dazu kommen mit iOS 27 viele kleine Details, die ihr auf der Webseite von Apple anschauen könnt. Aber der Fokus lag auf Performance und Akkulaufzeit. Der Sprung hängt aber auch vom jeweiligen iPhone ab, bei manchen wird man das nach dem Update klar spüren.

Die Entwicklung an iOS 27 ist jedenfalls abgeschlossen, es ist die Basis für die neuen iPhones, und das Update erscheint am 14. September. Dann sehen wir auch iPadOS 27, watchOS 27 und weitere Updates. Laut Apple steht iOS ab dem iPhone 11 bzw. iPhone SE 2 oder neuer zur Verfügung und ist wie immer kostenlos.

PS: Der Release Candidate ist in der Regel die finale Version, die dann alle erhalten, aber dieser wird meistens von mehr Nutzern installiert, weil das Update damit ja „fertig“ ist. Es kam schon vor, dass darin noch Fehler gefunden wurden, weil es mehr getestet haben. Wer sicher gehen will, der wartet also lieber Montag ab.

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