Dienste

Apple Maps mit Werbung: Es geht offiziell los

Oliver Schwuchow
Von
Apple Karten Maps Header

Apple hat Gefallen an mehr Werbung auf den eigenen Plattformen und in den Diensten gefunden und baut die Werbeanzeigen langsam aber sicher aus. Maps ist der jüngste Kandidat in dieser Liste und da können Partner ab jetzt loslegen.

Bestätigt wurde dieser Schritt schon Anfang des Jahres und den Grundstein legte Apple mit iOS 26.5 im Sommer. Vor ein paar Tagen nannte man Ausnahmen und seit letzter Woche können Business-Partner in den USA und Kanada sich bewerben.

Die Werbeanzeigen, die vor einer Suche und nach einer Suche zu sehen sein werden, sind irgendwann auch für Europa geplant, da gibt es bisher allerdings noch keinen Zeitpunkt. Der US-Markt (und auch Kanada) ist also ein erster Testballon.

Nicht jeder ist von der Entwicklung bei Apple begeistert, aber Apple baut Werbung immer weiter bei iOS aus und weitere Dienste mit Werbung sind in Planung. Diese Entwicklung ist aber nicht neu bei Apple, denn Tim Cook, der einst Google für ihr Geschäftsmodell kritisierte, hat die Werbung als gute Einnahmequelle erkannt.

Wearables · 16. August 2026

Apple testet angeblich runde Apple Watch

Apple möchte bei der Apple Watch eine neue Phase einleiten und nach sehr vielen Jahren mit kleinen Optimierungen werden wir… | mehr

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Apple Maps mit Werbung: Es geht offiziell los
Weitere Neuigkeiten
Midea Portasplit Header
Die Midea PortaSplit hat mein Leben verändert
in Kommentar
„Smart Glasses“ bleiben erlaubt: Die LED macht den Unterschied
in Wearables
Apple testet angeblich runde Apple Watch
in Wearables
ChatGPT bekommt Werbung: Diese Nutzer sind betroffen
in Dienste
Mein Tipp der Woche: Herbert Grönemeyer Doku „Alles bleibt anders“
in Kommentar
backFlip 33/2026: IKEA Smart Home: DUBBELKISEL startet bald in Deutschland
in backFlip
nPerf misst starke Web-Performance im deutschen Mobilfunknetz
in Dienste
Tchibo MOBIL bringt 60 GB für dauerhaft 9,99 Euro zurück
in Tarife
Diese kostenlose Foto-App will Lightroom und Co. Konkurrenz machen
in Software
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Assassin’s Creed Black Flag Resynced führt
in Gaming