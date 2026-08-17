Apple Maps mit Werbung: Es geht offiziell los

Apple hat Gefallen an mehr Werbung auf den eigenen Plattformen und in den Diensten gefunden und baut die Werbeanzeigen langsam aber sicher aus. Maps ist der jüngste Kandidat in dieser Liste und da können Partner ab jetzt loslegen.

Bestätigt wurde dieser Schritt schon Anfang des Jahres und den Grundstein legte Apple mit iOS 26.5 im Sommer. Vor ein paar Tagen nannte man Ausnahmen und seit letzter Woche können Business-Partner in den USA und Kanada sich bewerben.

Die Werbeanzeigen, die vor einer Suche und nach einer Suche zu sehen sein werden, sind irgendwann auch für Europa geplant, da gibt es bisher allerdings noch keinen Zeitpunkt. Der US-Markt (und auch Kanada) ist also ein erster Testballon.

Nicht jeder ist von der Entwicklung bei Apple begeistert, aber Apple baut Werbung immer weiter bei iOS aus und weitere Dienste mit Werbung sind in Planung. Diese Entwicklung ist aber nicht neu bei Apple, denn Tim Cook, der einst Google für ihr Geschäftsmodell kritisierte, hat die Werbung als gute Einnahmequelle erkannt.

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