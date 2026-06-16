Apple: Siri AI ist „von Grund auf neu entwickelt“

Apple hat sich im Rahmen der WWDC 2026 auch den Fragen der Entwickler und Medien gestellt, abseits der großen Keynote. Es gab kleine Events, an denen unter anderem auch 9TO5Mac teilnahm. Dort ging es vor allem um die neue Siri AI.

Laut Mike Rockwell, der letztes Jahr die Leitung bei Siri übernahm, gab es 2025 „eine erste Version“ von einer besseren Siri, die Apple übrigens schon 2024 auf der WWDC ankündigte, aber man „hatte das Gefühl, dass sie nicht wirklich der Vision und dem Erlebnis entsprach, was sich Apple vorgestellt hatte“, so der Manager.

Siri AI war ein Plan B von Apple

Im Hintergrund gab es daher schon „einen Entwurf, der weitaus umfangreichere Änderungen erforderte, und wir beschlossen, diesen zu verfolgen“. Apple startete also wirklich wieder ganz von vorne, die Siri AI ist „von Grund auf neu entwickelt“.

Dadurch konnten wir eine Siri entwickeln, die wesentlich leistungsfähiger ist. Es ist also eine Siri, die über eine eigene App verfügt, von Haus aus multimodal ist und bei der der Datenschutz von Grund auf berücksichtigt wurde.

Diese neue Version, die wir vor ein paar Tagen gesehen haben, hat nichts mehr mit dem zu tun, was Apple vor zwei Jahren plante. Apple kündigte also etwas an, was man nicht bauen konnte und musste daher letztes Jahr die Technik extern kaufen.

Mike Rockwell betonte laut Quelle auch, dass vor allem der einheitliche Ansatz bei Siri AI sehr wichtig war, denn man wollte überall ein „einheitliches Erlebnis“ haben:

Und sie ist auf all euren Plattformen verfügbar, was uns sehr wichtig ist. Ihr habt sie also auf dem iPhone, iPad und Mac, auf der Watch, bei Vision Pro sowie in CarPlay und auf den AirPods. Und es ist überall dieselbe Siri. Ihr habt ein einheitliches Erlebnis.

Diese Planänderung macht Siri AI aber auch extrem kompliziert und die iPhones, die bei der ersten Ankündigung noch „Build for Apple Intelligence“ und die neue Siri waren, werden gar nicht mehr alle Funktionen bekommen, die Siri AI jetzt bietet.

Ich bin wirklich gespannt, wie wir in einem Jahr über die neue Siri sprechen. Wie gut ist sie in der finalen Version wirklich? Wann kommt sie in die EU? Gibt es im Herbst exklusive Funktionen für die 18er-Reihe? KI wird jedenfalls wieder zu einem großen Verkaufsargument bei Apple, nicht nur bei den iPhones, da kommt noch viel mehr.

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