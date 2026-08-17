Audio

Samsung plant überraschendes Comeback für 2027

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar
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Samsung möchte 2027 wieder einen Over-Ear-Kopfhörer auf den Markt bringen, den Galaxy H1, so SamMobile in einer exklusiven Meldung. Details haben wir noch keine, aber es gibt entsprechende Hinweise in der Wearable-App von Samsung.

Das kommt überraschend, denn es ist über ein Jahrzehnt her, dass Samsung in dieser Kategorie aktiv war, vor 2025 gab es die Level On. Und der Markt für Over-Ear-Kopfhörer ist hart umkämpft, selbst Apple tut sich in diesem etwas schwerer.

Auf der anderen Seite hat Samsung ein sehr großes Portfolio an Produkten und viele Kopfhörer, mich wunderte in den letzten Jahren also eher, warum man keinen Over-Ear-Kopfhörer baut. Das Management von Samsung scheint sich die Frage jetzt auch gestellt zu haben, vielleicht sehen wir den H1 ja mit dem S27-Lineup.

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  1. Rennfahrer 👋
    sagt am

    Sonst bringt ihr immer tolle News über E Autos. Leider berichtet ihr nicht, dass sich subaru zurückziehen wird aus Europa und zukünftig nur noch E Autos anbietet. Könnt ihr mal ein E Auto von denen testen?

    Antworten

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