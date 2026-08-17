Unterhaltung

Fluch der Karibik 6 kommt: Es „gibt Gespräche“ mit Johnny Depp

Oliver Schwuchow
Von
Fluch Karibik Johnny Depp

Disney will das beliebte Piraten-Franchise „Fluch der Karibik“ nicht einstellen und bald wieder Filme in die Kinos bringen. Und dann vermutlich auch mit Johnny Depp, wie Jerry Bruckheimer im Rahmen der Disney D23 am Wochenende verraten hat.

Es „gibt Gespräche“ mit dem Schauspieler, so der Produzent gegenüber Deadline, und man „arbeitet gemeinsam an einem Drehbuch“, bei dem man „hofft“, dass man es finalisieren kann. Die Quelle betont aber auch, dass wohl nicht Captain Jack Sparrow im Fokus von Fluch der Karibik 6 steht, dieser wird ein Nebencharakter.

Angeblich will man die Reihe komplett neu starten und wird den Fokus auf Margot Robbie legen. Weitere Details zur Zukunft von Fluch der Karibik gab es nicht, aber mit über 4,5 Milliarden Dollar Umsatz gehört die Filmreihe zu den erfolgreichsten der Welt, es wundert also nicht, dass Disney hier bald wieder abkassieren möchte.

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Kommentar · 16. August 2026

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