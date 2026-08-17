Smart Home

Weitere Sonos-Neuheit dank Leak aufgetaucht

Oliver Schwuchow
Von
Sonos Era 300 Detail

Sonos hat zwar schon einen Lautsprecher auf den Markt gebracht, plant aber für 2026 noch viele weitere Neuheiten und will nach einer kleinen Pause wieder mit Hardware durchstarten. Und eine neue Soundbar scheint auch dabei zu sein.

Dank der US-Behörde FCC wissen wir, dass sich Sonos auf den Launch von Modell „S59“ vorbereitet, bei dem es sich um eine Soundbar handelt. Details stehen aus, aber bei Reddit spekuliert man, dass es ein Nachfolger der Sonos Beam sein wird.

Sonos hat die Arc mit einer Ultra-Version neu aufgelegt, kurz vor der Krise, diese ist immer noch aktuell und das Flaggschiff. Ein Modell darunter wäre jetzt der logische Schritt. Gut möglich, dass wir also die Sonos Beam 3 im September sehen werden.

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Kommentar · 16. August 2026

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