Apple iPhone 20 soll eine völlig neue Kamera-Technologie bekommen

Der Begriff „LOFIC“ könnte uns ab 2026 in den ersten Highend-Smartphones mit Android begegnen, denn Sony soll einen entsprechenden Kamerasensor geplant haben. LOFIC steht für „Lateral Overflow Integration Capacitor“ und soll vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen für eine deutlich bessere Bildqualität sorgen.

In der iPhone 18-Reihe werden wir diese Technologie noch nicht sehen, auch wenn ab 2026 wohl erste Marken wie Huawei, Oppo oder Xiaomi diese einbauen könnten, Apple plant diesen Schritt jedoch für 2027 ein. Im Jubiläumsjahr des iPhones ist laut der Quelle „yeux1122“ ein eigener LOFIC-Sensor von Apple selbst geplant.

Das iPhone 20 (falls Apple wirklich die 19 überspringt, ich glaube ja eher, dass man die Zahl dann komplett streicht, wir nennen es aber einfach mal so) könnte diese Technologie bei Apple also in etwa zwei Jahren einführen, wenn auch zunächst, wie so oft bei neuen Technologien, nur in den Pro-Modellen, später dann in der Basis.