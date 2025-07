Apple iPhone Air: So sieht es wohl aus und diese Überraschung bringt es mit

Apple streicht nach dem iPhone Mini das iPhone Plus und bringt in diesem Jahr das erste iPhone Air, das ist mittlerweile sehr sicher, auch wenn der Name für das neue iPhone noch nicht bekannt ist. Ich finde den Zusatz „Air“ aber wirklich treffend.

Neues iPhone kommt mit Pro-Chip

Diese Woche sind zwei neue Details aufgetaucht und eins hat viele überrascht, da der Insider „Fixed Focus Digital“ behauptet, dass das iPhone 17 Air tatsächlich auch einen Apple A19 Pro bekommen soll. Das wäre der Highend-Chip der Pro-Modelle.

Es gibt zwar eine Einschränkung, nämlich einen GPU-Kern weniger (5 statt 6) als im iPhone 17 Pro, aber es wäre dennoch ein interessanter Schritt. Das normale iPhone 17 behält wohl den alten Apple A18, einen Apple A19 gibt es also vermutlich nicht.

Die Farben des Apple iPhone 17 Air

Das Design des Apple iPhone 17 Air, oder vielleicht auch Apple iPhone 26 Air, ist mittlerweile aber auch relativ sicher, denn es gibt immer mehr Leaks aus China. Und laut „Majin Bu“ hat sich Apple auch schon auf die vier Farben für 2025 festgelegt.

Mit dem neuen iPhone Air gibt es ein klassisches Schwarz und Silber und dazu kommen ein helles Gold und helles Blau. Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir von einem sehr dezenten und hellen Blau für dieses iPhone hören. So will Apple wohl die „Leichtigkeit“ zeigen. Falls das stimmt, wird das iPhone Air so aussehen:

