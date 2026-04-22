Apple iPhone: Erste Kamera mit 200 Megapixel könnte 2028 kommen

Apple plant den Schritt zu einer Kamera mit 200 Megapixel im iPhone, das hat sich schon häufiger angedeutet, und stand bisher für 2027 im Raum. Doch laut „Digital Chat Station“, einer bekannten Quelle aus China, wird es nicht vor 2028 passieren.

Das heißt nicht, dass dieser Schritt für 2028 geplant ist, aber es passiert noch nicht in diesem und auch nicht im nächsten Jahr. Und es ist nicht die Hauptkamera, die diesen Schritt geht, sondern die Periskop-Zoom-Kamera bekommt das Upgrade.

Mich wundert, dass das noch so lange dauert, denn der Sensor ist da und wird von der Konkurrenz genutzt. Doch Apple bringt Neuerungen nicht dann, wenn sie fertig sind, sondern dann, wenn der Zeitpunkt passt. Man hat vor 2028 also vermutlich genug Neuerungen beim iPhone geplant und benötigt dieses Upgrade vorher nicht.