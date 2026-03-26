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Apple: iPhone soll 2027 eine Kamera mit 200 Megapixel bekommen

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Apple plant laut Digital Chat Station, einer bekannten Quelle aus China, den Schritt zu einem neuen Sensor mit 200 Megapixel im iPhone. Dieser Schritt sei für 2027 geplant, die Quelle sagt aber nicht, in welchem iPhone wir die Kamera sehen werden.

Geplant ist eine Kamera mit 1/1.12″-Sensorgröße und der Sensor könnte von Sony (es handelt sich wohl um den Sony LYTIA 901) kommen, in diesem Jahr werden wir ihn übrigens bei ersten Android-Marken aus China (wie Oppo und Vivo) sehen.

Die Zahl der Megapixel ist in der heutigen Zeit kein entscheidendes Kriterium mehr, aber dank Pixel Binning und KI schadet es auch nicht, wenn man mehr Details aus einem Sensor herausholen kann. Mich wundert nur, dass es in diesem Jahr einen neuen Hauptsensor geben soll, normalerweise wartet Apple danach etwas länger.

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25. März 2026 | Jetzt lesen →

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