iPhone 18 Pro: Die vier neuen Farben zeigen sich

Apple soll derzeit vier Farben für das iPhone 18 Pro geplant haben, eine mehr als beim iPhone 17 Pro, auch wenn weiterhin unklar ist, ob alle kommen. Rot gilt als sehr sicher, Silber ebenfalls, wie auch das dunkle Grau, nur das Blau noch nicht.

Marktstart ist erst im Herbst und die Massenproduktion läuft meist im Sommer an, es ist also noch ein bisschen Zeit. Das sind aber wohl die vier Farben, die Apple in der engeren Auswahl hat, was auch ein angebliches Bild von den Bauteilen zeigt.

Gefällt mir auf den ersten Blick besser als beim aktuellen Pro-Modell, das Rot sieht wesentlich besser als das Orange aus, ein helles Blau gab es auch schon häufiger und wird immer wieder gewünscht und das Grau ist fast schon ein helles Schwarz.

Ich bleibe noch skeptisch, außer beim Rot, hoffe aber, dass das so kommt, denn vor allem das dunkle Grau bzw. Schwarz kann ich mir sehr gut vorstellen. Dazu noch ein weicherer Übergang zum Glas und das kann etwas werden. Das iPhone 17 Pro sagt mir grundsätzlich beim Design zu, aber nicht bei den Farben und nicht beim Glas.

Das Apple iPhone 18 Pro wird hoffentlich wieder ein schönes Pro-Modell.