Apple iPhone Fold könnte erst 2027 kommen

Apple soll für Ende 2026 ein iPhone Fold geplant haben, da sind sich mehrere und vor allem gute Quellen einig. Die Frage ist nur, wann dieses iPhone auf den Markt kommt. Werden wir es schon mit der iPhone 18-Reihe im September sehen?

Das wird schwierig, so eine Analyse von The Elec, denn für das dritte Quartal wäre es langsam zu knapp. Man geht also davon aus, aber das ist noch Spekulation, dass Apple sein erstes iPhone zum Falten erst 2027 auf den Markt bringen wird.

Ich bleibe dabei und gehe davon aus, dass Apple das iPhone Fold im September zeigen wird, es aber viele Wochen nach den normalen iPhones kommt. Das ist bei Apple schon häufiger bei einer neuen Produktkategorie so gewesen, sei es die Apple Watch oder die Apple Vision Pro, viele kamen erst im Jahr darauf heraus.

2027 ist übrigens auch das 20. Jubiläum des iPhones und das iPhone Fold wird laut Mark Gurman als Teil des Jubiläumsjahres gesehen. Ich hätte da also auch ein sehr passendes Datum für den Marktstart: 9. Januar 2027. Das wäre exakt zwei Jahre, nachdem Steve Jobs das erste Apple iPhone auf der Macworld vorgestellt hat.

