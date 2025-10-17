Apple MacBook Pro: Die nächste Generation wird ein gewaltiger Schritt

Mit dem Schritt zu den M-Chips gab es ein gewaltiges Upgrade für das MacBook Pro, doch seit dem nutzt Apple dieses Basis. Sie ist in die Jahre gekommen, mit dem M6-Lineup, welches Ende 2026 oder Anfang 2027 kommt, wird das anders.

Hier soll laut Mark Gurman von Bloomberg ein neues Design kommen, es gibt ein OLED-Display, welches Toucheingaben unterstützt, die Notch verschwindet und wir bekommen ein Loch (aber kein Face ID), der Faltmechanismus wird überarbeitet (besser für die Toucheingaben), aber Tastatur und Trackpad bleiben so erhalten.

Dieses dünnere, leichtere und bessere MacBook Pro soll aber auch einen Nachteil mitbringen, so die Quelle, denn es wird wohl deutlich teurer sein. Es ist daher davon auszugehen, dass das alte Design in einer gewissen Basisversion weiterhin bleibt und Apple zwei Versionen des MacBook Pro anbieten wird. Aber warten lohnt sich.