Computer und Co.

Apple MacBook Pro: Die nächste Generation wird ein gewaltiger Schritt

Autor-Bild
Von
|
Apple Macbook Pro 2021 Header

Mit dem Schritt zu den M-Chips gab es ein gewaltiges Upgrade für das MacBook Pro, doch seit dem nutzt Apple dieses Basis. Sie ist in die Jahre gekommen, mit dem M6-Lineup, welches Ende 2026 oder Anfang 2027 kommt, wird das anders.

Hier soll laut Mark Gurman von Bloomberg ein neues Design kommen, es gibt ein OLED-Display, welches Toucheingaben unterstützt, die Notch verschwindet und wir bekommen ein Loch (aber kein Face ID), der Faltmechanismus wird überarbeitet (besser für die Toucheingaben), aber Tastatur und Trackpad bleiben so erhalten.

Dieses dünnere, leichtere und bessere MacBook Pro soll aber auch einen Nachteil mitbringen, so die Quelle, denn es wird wohl deutlich teurer sein. Es ist daher davon auszugehen, dass das alte Design in einer gewissen Basisversion weiterhin bleibt und Apple zwei Versionen des MacBook Pro anbieten wird. Aber warten lohnt sich.

Apple MacBook Pro M5: Diskussion rund um das gestrichene Netzteil

Apple präsentierte diese Woche ein neues MacBook Pro mit M5-Chip und bei uns in der EU fehlt das Netzteil im…

16. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Computer und Co. / Apple MacBook Pro: Die nächste Generation wird ein gewaltiger Schritt
Weitere Neuigkeiten
Subaru teasert ein etwas anderes Elektroauto an
in Mobilität
Dyson Pencilvac Header
Dyson PencilVac: Das kostet „der dünnste Sauger der Welt“
in Smart Home
Das erste „Roboter-Smartphone“ kommt 2026
in Smartphones
BMW: Nachfrage nach Elektroauto übertrifft die des Verbrenners
in Mobilität
Umweltbank Headerbild
UmweltBank startet Tagesgeld-Aktion mit 3 % p. a.
in Fintech
Der Neue Mercedes Benz Cla: Großartig, Mühelos, Intuitiv Und Flexibel The All New Mercedes Benz Cla: Gorgeous, Effortless, Intuitive, And Flexible.
Mercedes CLA: Das kostet die neue Basisversion des Elektroautos
in Mobilität
Apple Iphone 15 Hand
LEBARA startet WLAN-Telefonie für Neu- und Bestandskunden
in Tarife
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26: Die überraschende Wendung
in Smartphones
S-POS Cube startet als mobiles Sparkassen-Bezahlterminal
in Fintech
Dongfeng BOX fällt bei Euro NCAP durch – Sicherheitsrisiko enthüllt
in Mobilität