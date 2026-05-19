Mobilität

Volkswagen rechnet mit „drei bis fünf Jahren intensiver Arbeit“

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Bild: Volkswagen

Bei den VW-Händlern läuft es gut, wenn man sich den Umsatz anschaut, aber die Rendite ist in den letzten Jahren dennoch gesunken. Die Transformation zerrt an den Nerven und dennoch bleiben die Zeiten laut Achim Schaible sehr intensiv.

Der Chef der Volkswagen Deutschland GmbH & Co. KG gibt laut Automobilwoche an, dass es noch „drei bis fünf Jahren intensiver Arbeit“ benötigt, um wieder an die alten Zeiten anzuknüpfen. Und dazu müssen vor allem die Kosten weiter runter.

VW-Händler oft an der Grenze

Doch mehrere VW-Händler betonten gegenüber der Quelle, dass man seit vielen Jahren bereits „alles heruntergefahren“ habe, was möglich sei. Volkswagen selbst hat einen Plan, man leistet auch seinen Teil, aber das wird noch eine Weile dauern.

Am Ende liegt es aber an den VW-Händlern und die „Umsetzung ist hochgradig individuell“, so Achim Schaible. Und so lautet also auch hier das große Motto „sparen, noch mehr sparen“, wie bei Volkswagen und den zahlreichen VW-Marken.

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