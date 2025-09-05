Marktgeschehen

Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen

Autor-Bild
Von
|
Apple Iphone 16 Pro Back

IDC hat seine Prognose für das restliche Jahr geändert und rechnet jetzt mit einem Wachstum von 1 Prozent bei den Smartphones, insgesamt sollen über 1,2 Milliarden Geräte über die Ladentheke wandern. Und das, obwohl es in China bergab geht.

Doch das stärker als erwartete Wachstum kommt vor allem von Apple und dem iPhone mit iOS, denn da geht man von fast 4 Prozent Wachstum aus. Das „neue“ Design für die Pro-Modelle, ein neues Air- statt einem Plus-Modell und eine sehr gute Nachfrage nach dem Basismodell beim 16er dürften die Gründe dafür sein.

Mit einem starken Wachstum, wie es früher der Fall war, rechnet man nicht mehr, auch nicht nach 2025, aber nach dem Absturz von 2022 und 2023 soll es wieder kontinuierlich nach oben gehen, der Markt wächst laut Prognose in den nächsten Jahren um ein bis 2 Prozent pro Jahr (wobei sich sowas kaum prognostizieren lässt).

Apple Event September 2021 Header

Apple plant angeblich ein neues Abo für 2026

Apple wird das Portfolio ab Abos angeblich nächstes Jahr erweitern, denn Mark Gurman von Bloomberg geht davon aus, dass wir…

1. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Marktgeschehen / Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
Weitere Neuigkeiten
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables
1und1 Header Logo
1&1: Einheitliche Tarifstufen für die Daten-Flats – mehr Datenvolumen zum günstigeren Preis
in 1und1
Bank Of Scotland
Bank of Scotland lockt Neukunden mit Sonderzins
in Fintech
UGREEN startet neue MagFlow-Serie mit Qi2-Standard
in Zubehör
Hisense bringt RGB-MiniLED TV nach Deutschland – startet bei 14.999 Euro
in News
BMW iX3 vorgestellt: Das ist die Neue Klasse für Elektroautos
in Mobilität
Neuer Genesis GV60 startet: Preis für das Elektroauto ist bekannt
in Mobilität
Kia Ev5 Gt Line 2025
Kia EV5 kommt: Preis für das neue Elektroauto in Deutschland
in Mobilität