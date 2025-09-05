Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
IDC hat seine Prognose für das restliche Jahr geändert und rechnet jetzt mit einem Wachstum von 1 Prozent bei den Smartphones, insgesamt sollen über 1,2 Milliarden Geräte über die Ladentheke wandern. Und das, obwohl es in China bergab geht.
Doch das stärker als erwartete Wachstum kommt vor allem von Apple und dem iPhone mit iOS, denn da geht man von fast 4 Prozent Wachstum aus. Das „neue“ Design für die Pro-Modelle, ein neues Air- statt einem Plus-Modell und eine sehr gute Nachfrage nach dem Basismodell beim 16er dürften die Gründe dafür sein.
Mit einem starken Wachstum, wie es früher der Fall war, rechnet man nicht mehr, auch nicht nach 2025, aber nach dem Absturz von 2022 und 2023 soll es wieder kontinuierlich nach oben gehen, der Markt wächst laut Prognose in den nächsten Jahren um ein bis 2 Prozent pro Jahr (wobei sich sowas kaum prognostizieren lässt).
in Gaming
in Tarife
in Wearables
in 1und1
in Fintech
in Zubehör
in News
in Mobilität
in Mobilität
in Mobilität