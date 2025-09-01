Dienste

Apple plant angeblich ein neues Abo für 2026

Autor-Bild
Von
|
Apple Event September 2021 Header

Apple wird das Portfolio ab Abos angeblich nächstes Jahr erweitern, denn Mark Gurman von Bloomberg geht davon aus, dass wir Apple Health+ sehen werden. Das neue Abo soll 2026 starten und stand schon häufiger im Raum – auch schon 2025.

Details zum Umfang von Apple Health+, falls es überhaupt so heißen wird, sind im Moment noch nicht bekannt. Man darf jedoch davon ausgehen, dass sich Apple an Whoop und Co. orientiert und einige Health-Funktionen in das Abo packen wird.

Ein eigener KI-Coach soll ebenfalls Teil des Fitness-Abos sein, dieser hilft dann beim Sport und der Ernährung und gibt Tipps. Ein Preis ist noch nicht bekannt, da gibt es viele Angebote auf dem Markt, mit mindestens 10 Euro im Monat kann man aber sicher rechnen. Es würde mich nicht wundern, wenn es mehrere Abo-Stufen gibt.

Apple Airpods Header

Apple: Die „große Zukunft“ der AirPods steht an

Apple plant neue AirPods Pro 3 für 2025 und könnte diese bereits auf dem Event in ein paar Tagen (am…

1. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Apple plant angeblich ein neues Abo für 2026
Weitere Neuigkeiten
Steam Deck Oled Weiss
PlayStation 6 Portable: Neuer Handheld von Sony mit TV-Modus
in Gaming
Volvo S90 Detail Header
Volvo hat keine Zukunft für Kombis geplant
in Mobilität
Skoda überrascht mit neuem Elektroauto
in Mobilität
Der ganz neue BMW iX3 macht sich bereit
in Mobilität
Samsung Galaxy A17 5G vorgestellt – Mittelklasse-Smartphone mit großem Display und langer Laufzeit
in Smartphones
Samsung beendet die alte Smartwatch-Ära
in Wearables
Mega SIM: Neue Tarife ab sofort verfügbar
in Tarife
Deutschland und Frankreich starten Allianz gegen Desinformation: ARTE und Deutsche Welle im Fokus
in News
Dkb Header
DKB startet Prämien-Aktion fürs Girokonto – 100 € Bonus
in Fintech
Apple Airpods Header
Apple: Die „große Zukunft“ der AirPods steht an
in Audio