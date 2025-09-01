Apple plant angeblich ein neues Abo für 2026

Apple wird das Portfolio ab Abos angeblich nächstes Jahr erweitern, denn Mark Gurman von Bloomberg geht davon aus, dass wir Apple Health+ sehen werden. Das neue Abo soll 2026 starten und stand schon häufiger im Raum – auch schon 2025.

Details zum Umfang von Apple Health+, falls es überhaupt so heißen wird, sind im Moment noch nicht bekannt. Man darf jedoch davon ausgehen, dass sich Apple an Whoop und Co. orientiert und einige Health-Funktionen in das Abo packen wird.

Ein eigener KI-Coach soll ebenfalls Teil des Fitness-Abos sein, dieser hilft dann beim Sport und der Ernährung und gibt Tipps. Ein Preis ist noch nicht bekannt, da gibt es viele Angebote auf dem Markt, mit mindestens 10 Euro im Monat kann man aber sicher rechnen. Es würde mich nicht wundern, wenn es mehrere Abo-Stufen gibt.