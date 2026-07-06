Apple iPhone Ultra: Auf den Spuren von 2017

Mit dem Apple iPhone X lieferte Apple nach vielen Jahren mal wieder eine echte Innovation (oder sogar mehrere) in einem Smartphone, aber das Jubiläumsmodell (nach 10 Jahren iPhone) kam nicht direkt im September 2017 auf den Markt.

Apple kündigte es mit dem iPhone 8 an, brachte es aber erst im November auf den Markt. Beim Apple iPhone Ultra, wie Ming-Chi Kuo das Apple iPhone Fold ebenfalls bezeichnet, wird es ähnlich sein, das wird zum Start kaum im freien Handel liegen.

Die Quelle hat sich umgehört und rechnet in Q3 2026 (endet im September) mit weniger als einer Million Einheiten, es dürfte also direkt starten, aber Apple wird die Nachfrage im zweiten Halbjahr wohl kaum bedienen können, da man nur 6 bis 7 Millionen Einheiten produzieren kann. Trotz des hohen Preises wird es begehrt sein.

Zum Vergleich: Beim iPhone 18 Pro (Max) rechnet Apple im September mit 20 bis 22 Millionen Einheiten, das ist also eine ganz andere Hausnummer. Das Apple iPhone Ultra wird vermutlich erst ab 2027 ganz entspannt im Einzelhandel landen.

Dem iPhone X hat die Knappheit zum Start nicht geschadet, es kam zum Ende des Jahres auf über 30 Millionen Einheiten. Manchmal ist ein knappes Gut sogar von Vorteil, aber nicht immer. Ich bin gespannt, wie dieses faltbare iPhone ankommt, denn mit Blick auf die steigenden Preise rechne ich hier sogar mit fast 3.000 Euro.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗