Preis-Schock bei Apple: Das war nur der Anfang

Apple hat die Preise für zahlreiche Produkte erhöht, teilweise sogar sehr stark und auch bei sehr alten Modellen im Portfolio. Dieser Schritt zeichnete sich bereits ab, aber es war wohl nur der Anfang, wie ein offizielles Statement von Apple zeigt.

Wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem wir die Preise für eine Reihe von Produkten anheben müssen, darunter auch die heutigen Preiserhöhungen für iPad und Mac.

Diese Formulierung ist nicht endgültig, denn der erste Part klingt wie ein laufender Prozess und „die heutige“ zeigt eigentlich recht klar, dass es nur die erste von mehreren Preiserhöhungen ist. Das iPhone hat Apple nämlich noch nicht angerührt.

Das Produkt, von dem das komplette Unternehmen abhängig ist, wurde nicht einen Euro teurer, was schon überraschend ist. Doch es zeichnet sich ab, dass Apple hier noch bis zu den neuen Modellen im Herbst wartet und es dann richtig hoch geht.

Alles wird teurer und das wird sich negativ auf die Nachfrage auswirken, was dann wieder zur Folge hat, dass Preise weiter ansteigen, damit die Marken die Marge bei ihren Produkten halten können. Es wird Zeit, dass die KI-Bubble langsam platzt.

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