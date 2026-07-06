Apple: Rätselraten bei den ganz neuen AirPods

Apple plant zwei neue Wearables mit Kameras für den Kopf, die eigentlich schon für 2025 geplant waren, später auf 2026 verschoben wurden und jetzt doch erst Ende 2027 kommen sollen, weil die entsprechende Software (Siri AI) noch Zeit braucht.

Die Brille ist weiterhin geplant, aber bei den AirPods mit Kamera, die gerne AirPods Ultra genannt werden, weil sie sich über den AirPods Pro einordnen dürften, gab es jetzt zwei widersprüchlich Meldungen und es ist unklar, wie der aktuelle Stand ist.

Erst behauptete eine Quelle, dass Apple die Entwicklung „ausgesetzt“ hat, wie bei der Apple Watch mit Kamera, die ursprünglich auch eine bekommen sollte, später lieferte eine andere Quelle einen ganze neuen Hinweis im Code von Apple iOS 27.

Eins scheint jedoch vorerst „sicher“, in diesem Jahr sehen wir diese AirPods auf jeden Fall nicht mehr, wenn dann kommen sie in über einem Jahr mit Apple iOS 28. Bis dahin kann viel passieren, warten wir also weitere Meldungen ab. Da ich den Schritt aber kritisch sehe, bin ich wirklich gespannt, ob Apple das hier durchzieht.

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