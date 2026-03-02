Apple kündigt neues iPad Air mit M4 an

Apple spendiert dem iPad Air in diesem Jahr einen M4-Chip, was die Gerüchte seit Wochen vorhersagen und der logische Schritt ist. Dazu gibt es noch den N1 und C1X, womit das mittlere Tablet von Apple also auch Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 erhält.

Sonst tut sich wohl nichts beim iPad Air, bei Apple wirbt man sonst nur mit vielen alten Dingen, die es vorher schon gab oder die mit iPadOS 26 kamen. Sowas macht man gerne, wenn die Pressemitteilung ohne Neuerungen möglichst lang sein soll.

Preislich geht es bei 649 Euro los und ab dem 4. März um 15:15 Uhr kann direkt bei Apple vorbestellt werden, wo ihr ab jetzt auch mehr Details findet. Marktstart ist am 11. März, also eine Woche später. Neue Farben oder mehr Speicher gibt es nicht.

Randnotiz: Mit dem iPhone 17e habe ich heute gerechnet, mit dem iPad Air aber noch nicht, was kommt also morgen? Nur das normale iPad? Hat Apple doch noch mehr für den Dienstag geplant, wenn das iPad Air schon heute gezeigt wurde?