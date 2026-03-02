Apple iPhone 17e vorgestellt: Neue Technik und neue Farbe

Apple startet die große Produltwoche mit einem iPhone, genau genommen dem iPhone 17e. Im Gegensatz zur SE-Reihe soll die e-Reihe, die darauf aufbaut, jedes Jahr aktualisiert werden und kommt fest ins Portfolio bei Apple. Was ist neu?

Optisch tut sich quasi nichts, es gibt also wieder nur eine Kamera und auch die Notch bleibt, die Dynamic Island, die sich eine Weile andeutete, kommt doch nicht. Aber hey, es gibt immerhin eine neue Farbe mit „Soft Pink“ in diesem Jahr.

Und sonst? Das Glas ist jetzt mit Ceramic Shield 2 geschützt, MagSafe ist jetzt auch mit dabei, der Speicher startet bei 256 GB, es gibt den Apple A19, das neuere „Fusion Kamera-System mit 48 MP“ (besserer Fokus) und das war es schon.

Das kostet das Apple iPhone 17e

Es geht bei 699 Euro los und wer 512 GB Speicher möchte, der zahlt 949 Euro. Das ist schon absurd viel Geld für ein Smartphone ohne 120 Hz im Jahr 2026. Mit Blick auf den Speicher ist das 17e aber immerhin etwas günstiger als das alte 16e.

Ein paar Dinge, die überfällig waren, wie MagSafe, ein paar Dinge, die man erwartet hat, wie einen aktuelleren Chip, und einiges, was weiterhin fehlt und bei so einem Preis selbstverständlich wäre. Es ist also mal wieder ein iPhone für Angebot.

Weitere Details zum iPhone 17e gibt es direkt bei Apple und ihr könnt es am 4. März um 15:15 Uhr vorbestellen (wer auch immer sowas macht). Marktstart ist dann am 11. März, also eine Woche später. Ich würde, wie beim 16e, Angebote abwarten.