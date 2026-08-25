Apple Mac Studio mit M5 Max und M5 Ultra vorgestellt – 512 GB RAM und 80 GPU-Kerne

Der neue Mac Studio kombiniert M5 Max oder M5 Ultra mit deutlich mehr KI-Leistung und bis zu 512 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher.

Apple bringt den Mac Studio mit M5 Max und M5 Ultra auf den Markt. Das Spitzenmodell bietet bis zu 36 CPU-Kerne, 80 GPU-Kerne und 512 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher. Laut Apple steigt die maximale KI-Rechenleistung gegenüber dem M3 Ultra um bis zu Faktor 4,3.

Vorbestellungen sind ab heute möglich. Die Auslieferung beginnt am 22. September. Der Mac Studio mit M5 Max kostet ab 2.999 Euro, für den M5 Ultra werden mindestens 6.599 Euro fällig. Die Konfiguration mit 512 GB Arbeitsspeicher folgt Ende Oktober.

Mac Studio setzt verstärkt auf lokale KI

Der M5 Ultra erreicht eine Speicherbandbreite von 1,2 TB/s. Das sind laut Apple 50 Prozent mehr als zuvor. Große Sprachmodelle sollen dadurch vollständig lokal laufen können. Über Thunderbolt 5 und RDMA lassen sich zudem mehrere Mac Studio zu einem Cluster verbinden.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

M5 Max mit 18-Core CPU und bis zu 40-Core GPU

M5 Ultra mit bis zu 36-Core CPU und 80-Core GPU

Bis zu 512 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher

Thunderbolt 5 mit bis zu 120 Gbit/s sowie erstmals WLAN 7 und Bluetooth 6

Bis zu 33 parallele 8K-ProRes-Streams beim M5 Ultra

Ein Cluster aus vier Mac Studio soll laut Apple eine bis zu dreimal höhere KI-Inferenzleistung als ein einzelnes System erreichen. Neu sind außerdem schnellere PCIe-Gen-6-SSDs, Genlock über USB-C und die Unterstützung von bis zu acht Displays.

Ich finde vor allem die konsequente Ausrichtung auf lokale KI spannend. 512 GB gemeinsamer Speicher und die Cluster-Funktion machen deutlich, welche Zielgruppe Apple im Blick hat. Für normale Nutzer ist diese Leistung klar überdimensioniert, für Entwickler, Kreative und professionelle KI-Workflows dürfte der neue Mac Studio aber deutlich interessanter werden.

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