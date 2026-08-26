Computer

Mac Studio: Mit Vollausstattung knackt der Preis die 20.000-Euro-Marke

Giovanni Senioroce
Von
3 Kommentare
Bildquelle: Apple

Die Krise im Bereich Speicher und RAM hat sich in den letzten Monaten immer weiter verschärft. Bei jeder Ankündigung neuer Hardware schaut man mit verdutzten Augen auf die Konfigurationsoptionen.

Denn diese lassen den Preis der jeweiligen Hardware immer weiter steigen. Beim neu angekündigten Mac Studio mit M5 Max und M5 Ultra ist es nicht anders als erwartet.

Ich habe mir mal den Spaß gemacht und den „stärksten“ Mac Studio mit sämtlichen möglichen Konfigurationsoptionen im Apple-Webshop konfiguriert. Das Ergebnis ist durchaus „aufschlussreich“. Folgende Konfiguration habe ich ausgewählt:

  • Mac Studio M5 Ultra (6.599 Euro)
  • 36-Core CPU, 80‑Core GPU (+ 1.430 Euro)
  • 256 GB Arbeitsspeicher (+ 4.400 Euro, 512 GB-Upgrade ab Ende Oktober)
  • 16 TB SSD-Speicher (+ 8.250 Euro)
  • Preis: 20.679 Euro

Mir ist durchaus bewusst, dass ein so konfigurierter Mac Studio nicht für jedermann ist und höchstwahrscheinlich nur in wenigen Haushalten zum Einsatz kommt – große Filmstudios mit Fokus auf Animationen und 3D-Rendering etc. mal ausgenommen.

Dennoch hat die Krise auch bei Apple ihre Spuren hinterlassen. Das sieht man noch deutlicher beim ebenfalls neu angekündigten Mac Mini. Während der Mac Mini mit M2- oder M4-Prozessor noch zu einem Preis von 699 Euro auf den Markt kam, beginnen die Preise für den neuen Mac Mini mit M5 nun bei 1.049 Euro.

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  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Und nur 12 Monate Garantie, wohlgemerkt. Das kann auch nur Apple 😁

    Antworten
  2. Valentin 🍀
    sagt am

    Ob da Microsoft Teams flüssig drauf läuft?

    Antworten
  3. Stefan K. 🔆
    sagt am

    Da bekommt das Thema „Niere verkaufen“ wieder eine ganz neue Bedeutung. 😅

    Antworten

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