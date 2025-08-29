Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay

MediaMarkt bietet aktuell über eBay das Apple MacBook Air (2025) mit M4-Chip zu einem reduzierten Preis an. Durch einen zusätzlichen eBay-Gutschein wird der Endpreis auf 879 Euro gesenkt. Die Preisempfehlung für das Gerät lag laut Hersteller ursprünglich bei 1199 Euro.

Das angebotene Modell ist das Apple MacBook Air MW0W3D/A in Silber mit einem 13,6-Zoll-Display. Es ist mit dem neuen Apple M4-Prozessor ausgestattet, verfügt über 16 GB Arbeitsspeicher und eine SSD mit 256 GB Speicherplatz. Als Betriebssystem ist macOS vorinstalliert.

Laut Angaben des Händlers MediaMarkt liegt der reguläre Angebotspreis derzeit bei 929 Euro, durch den Gutschein PERFECTEBAY9 auf eBay reduziert sich der Kaufpreis um weitere 50 Euro auf 879 Euro.

Die technischen Daten des MacBook Air umfassen ein Retina-Display mit einer Auflösung von 2560 × 1664 Pixeln, eine Helligkeit von bis zu 500 Nits sowie Unterstützung für den erweiterten Farbraum P3 und True Tone. Das Gerät bietet zwei Thunderbolt-/USB-4-Anschlüsse, eine 1080p-FaceTime-HD-Kamera und ein MagSafe-Ladeanschluss. Die Akkulaufzeit gibt Apple mit bis zu 18 Stunden an. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und wiegt rund 1,24 Kilogramm.

