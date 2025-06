Apple: Massive Kritik für Werbung auf dem iPhone

Apple machte sich in der Vergangenheit immer mal wieder über Google und das Geschäftsmodell mit Werbung lustig, seit ein paar Jahren ist man allerdings sehr still, denn Tim Cook hat die Werbung mittlerweile als Einnahmequelle erkannt.

Und Apple traut sich hier immer mehr, diese Woche gab es sogar erstmals eine Push-Nachricht des Apple Wallet für ein Angebot des neuen F1-Films in den USA. Darin wird ein Angebot für den Kauf von Filmtickets des Apple-Films beworben.

apple sending ads in push notifications pic.twitter.com/UpRUlPJYkT — kif (@kifleswing) June 24, 2025

Diese Werbeanzeige über das Apple Wallet kam bei den Nutzern und Medien in den USA bisher gar nicht gut an und bekommt gerade massive Kritik. Sätze wie „wenn ich diese Werbung will, dann kaufe ich Android“ habe ich heute häufiger gesehen.

Eine Werbeanzeige im App Store für eine App in der Suche ist eine Sache, aber eine Push-Nachricht einer App, in der man seine Kreditkarten verwaltet, ist vielen iOS-Nutzern dann doch zu viel. Apple selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.

-->