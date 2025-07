Apple Ads: Neues Branding für die Werbung

Das iPhone wurde in den letzten Jahren zu einer Plattform für Werbung und Tim Cook hat mittlerweile großes Interesse an diesem Thema. Werbung wird immer weiter ausgebaut und geht bei Apple mittlerweile weit über die reine Suche hinaus.

Daher hat man sich diese Woche umbenannt, aus „Search Ads“ wird „Apple Ads“. Seit dem Start (2016) hat sich laut Apple einiges bei Werbung verändert und „heute können Werbetreibende Anzeigen an mehreren Stellen im App Store schalten“.

Es dürfte auch ein weiterer Hinweis auf mehr Werbung an neuen Stellen sein, denn wir bekommen wohl bald Werbung in Apple Karten und auch bei Apple TV+ steht der Schritt zu Werbung an. Da entsteht eine zunehmend lukrative Sparte bei Apple.

-->