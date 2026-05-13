Apple: Mit iOS 27 kommt eine komplett neue Kamera-App
Es hat sich bereits angedeutet, da Apple die App „Halide“, eine professionelle App für das iPhone, übernehmen wollte, jetzt hat Mark Gurman von Bloomberg quasi bestätigt, dass wir mit iOS 27 eine ganz neue Kamera-Apps bekommen werden.
Diese wird komplett anpassbar sein, man kann also die Elemente, die angezeigt werden, selbst festlegen und auch die Position wählen. Es wird also sowas wie kleine „Widgets“ geben, die man selbst aussucht und in der App platzieren kann.
Außerdem wird die neue Version von Siri tiefer in die App integriert, neue Features rund um KI sind also auch mit dabei. Diese Änderungen sollen vor allem die Pro-Nutzer ansprechen, wobei ich mal gespannt bin, wie weit Apple geht und ob man diese neue Kamera-App für alle älteren iPhones (und nicht Pro-Modelle) anbietet.
