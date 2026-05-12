Spotify überrascht mit „Deine All-Time-Top-Songs“-Playlist

Das Jahr ist noch jung, aber Spotify feiert 20 Jahre und hat passend dazu eine neue Sonderseite ins Leben gerufen, die eine Playlist mitbringt, die ich mir schon immer gewünscht habe: Spotify Wrapped, aber für eure komplette Spotify-Zeit.

Über diese Seite von Spotify kommt ihr zum neuen Special und könnt euch dort anschauen, welcher Song euer erster Song bei Spotify war, welcher Künstler am häufigsten von euch gestreamt wurde und am Ende gibt es eine neue Playlist.

Diese nennt sich „Deine All-Time-Top-Songs“ und zeigt die Songs, die ihr dort am häufigsten gestreamt habt, inklusive der Anzahl der Streams. Bei mir ist es „Till I Collapse“ von Eminem, den ich oft gegen Ende eines Workouts höre (und mich hat sogar immer interessiert, ob das eigentlich mein meistgestreamter Song ist).