Apple plant angeblich „kompakten Sensor“ für euer Smart Home

Apple arbeitet an mehreren Produkten rund um das Smart Home, die in Zukunft das Ökosystem der neuen Speaker (mit Display und ab 2027 auch mit Roboterarm) ergänzen sollen. Angeblich soll hier auch eine Sicherheitskamera in Planung sein.

Mark Gurman von Bloomberg hat seine Bezeichnung für das Produkt, welches intern als „J450“ bekannt ist, aber angepasst. Er spricht von einem „kompakten Sensor für die Haussicherheit“. Das klingt eher nicht wie eine klassische Kamera.

Es würde mich aber auch wundern, wenn Apple einfach nur eine 0815-Kamera für die Sicherheit auf den Markt bringt und nicht noch einen eigenen „Twist“ einbaut. Weitere Details zu diesem „Sensor“ nennt Mark Gurman bisher allerdings nicht.